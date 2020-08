Inter Tonali, accordo col giocatore raggiunto: ora si tratta col Brescia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Inter Tonali, accordo col giocatore raggiunto: ora Marotta tratta col Brescia, i nerazzurri vogliono chiudere a 35 milioni accordo totale tra Inter e Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – ha trovato un punto di incontro con la società nerazzurra. Il giocatore è praticamente blindato con un quinquennale da 3,5 milioni di euro, bonus compresi. Ora Marotta cercherà di convincere Massimo Cellino: il club non vuole offrire i 35 milioni di euro, sempre con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FabrizioRomano : L’Inter è al lavoro sull’operazione Sandro Tonali: l’intenzione è di chiudere col Brescia dopo l’Europa League, c’è… - pisto_gol : ??Da mesi sento parlare di Sandro Tonali come di un predestinato a vestire la maglia dell’Inter: ma mi risulta che l… - Paolo_Bargiggia : Per Tonali l'accordo @BresciaOfficial @inter è 10 mln di prestito oneroso 25 obbligo di riscatto e bonus. Solo che… - Maggico7 : @BiRaskolnikov @CalcioFinanza @juventusfc Io l'Inter con tonali e Kumbulla (praticamente presi) la vedo superiore a… - infoitsport : Inter Tonali, si tratta: Marotta non vuole andare oltre ai 35 milioni -