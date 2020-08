Gioele Mondello, il padre e il nonno piangono sulla bara (VIDEO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Oggi un volontario ha trovato i resti di Gioele Mondello, il bambino scomparso lo scorso 3 agosto con la madre Viviana Parisi, trovata morta cinque giorni dopo: lo strazio del padre e del nonno del bambino davanti alla bara. Oggi sono stati trovati i resti del piccolo Gioele Mondello - o meglio quelli che quasi sicuramente potrebbero essere i resti del bambino scomparso a Caronia. Poco prima che la bara con il corpo fosse portata via il padre Daniele, la zia Mariella e il nonno paterno Letterio si sono gettati disperati in lacrime sul feretro. Pochi minuti dopo che la bara è stata portata via il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, ha rilasciato una dichiarazione in un VIDEO ... Leggi su movieplayer

