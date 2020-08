Emmanuel Macron applaude il Lione: “Complimenti per il suo percorso eroico” (Di giovedì 20 agosto 2020) A ringraziare e salutare il buon cammino del Lione in Champions League ci ha pensato anche il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron con un tweet: “Complimenti al Lione per il suo percorso eroico e al Bayern Monaco per la qualificazione alla finale di Champions League. Domenica, 27 anni dopo il Marsiglia, la mitica coppa può ritornare su suolo francese. Tutte e tutti insieme col PSG!”. Bravo à l’@OL pour son parcours héroïque et au @FCBayern pour sa qualification en finale de la Ligue des Champions. Dimanche, 27 ans après l’@OM officiel, la mythique coupe peut retrouver le sol français. Toutes et tous derrière le @PSG inside ! L’étoile est au bout de l’exploit. — Emmanuel ... Leggi su alfredopedulla

