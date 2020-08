Donna scomparsa a Crema: c’è il fermo di un amico, gravi le accuse (Di mercoledì 19 agosto 2020) Donna scomparsa a Crema: ieri sera fermato un amico della trentanovenne scomparsa a Ferragosto. Per lui accuse di omicidio e distruzione del cadavere Donna scomparsa a Crema, da ieri sera c’è un primo indagato che è stato fermato dai carabinieri: si tratta di un amico di Sabrina Beccalli, la trentanovenne scomparsa a Ferragosto. Per lui le accuse sono pesantissime: omicidio e distruzione del cadavere. Della Donna non si hanno notizie dalla mattina di Ferragosto e la sua auto è stata trovata bruciata. Interrogato dai militari in presenza del suo avvocato, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. ... Leggi su bloglive

