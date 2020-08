Crysis Remastered è imminente? Un leak svela la vicisinissima data d'uscita su PS4 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Crysis Remastered, la riedizione HD del classico e ben noto FPS di Crytek, è stato pubblicato poco tempo fa su console Nintendo Switch, ma è destinato ad arrivare anche su console PS4, Xbox One e PC.Sfortunatamente, queste versioni non hanno ancora una data d'uscita stabilita, dato che lo scorso luglio il titolo ha subito un rinvio inaspettato a data da destinarsi. Tuttavia, quella data potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.Poco fa, infatti, un canale youtube ufficialmente affiliato a PlayStation, ha condiviso un video nel quale viene segnato Crysis Remastered fra le uscite della settiamana. Nello specifico, viene detto chiaro e tondo che il titolo Crytek uscirà il prossimo 21 agosto, ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #CrysisRemastered è imminente? Un leak svela la vicisinissima data d'uscita su PS4. - Multiplayerit : Crysis Remastered potrebbe uscire questo venerdì, almeno su PS4 - zazoomblog : Crysis Remastered: svelata una possibile data d’uscita per PS4 - #Crysis #Remastered: #svelata - GameXperienceIT : Crysis Remastered: un nuovo video ufficiale PlayStation lo da in uscita tra qualche giorno… - GamingToday4 : Crysis Remastered potrebbe uscire questo venerdì, almeno su PS4 -

Ultime Notizie dalla rete : Crysis Remastered

Crysis Remastered, la riedizione HD del classico e ben noto FPS di Crytek, è stato pubblicato poco tempo fa su console Nintendo Switch, ma è destinato ad arrivare anche su console PS4, Xbox One e PC.Le versioni per PlayStation 4, Xbox One e PC di Crysis Remastered sono state posticipate diversi mesi fa, senza che Crytek annunciasse una nuova data di lancio della rivisitazione dell’iconico FPS. Me ...