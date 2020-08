Cosa c’è scritto nel report finale del Senato americano sul Russiagate del 2016 (Di mercoledì 19 agosto 2020) (foto: Kremlin Press Office/Handout/Anadolu Agency/Getty Images)“Legami molto più estesi e preoccupanti di quanto fosse universalmente noto”: è la conclusione a cui la Commissione intelligence del Senato americano è arrivata nel suo ultimo report riguardante i rapporti tra funzionari della campagna elettorale di Donald Trump e alcuni rappresentanti del Cremlino, nell’ambito dell’inchiesta sul Russiagate. Un documento di mille pagine in cui sono raccolti più di tre anni di indagini che confermano che le interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016 sono reali e non “un’inutile caccia alle streghe”, come più volte sono state definite dal presidente e dai suoi alleati nel tentativo di screditare la validità di ... Leggi su wired

