Belen e Stefano, compare una frase che spiega la scelta di Belen: “Passano gli anni e si cambia, resta l’essenziale” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Belen e Stefano De Martino sembravano una coppia destinata a stare insieme. Si erano voluti a tutti i costi anche se Stefano era già impegnato con Emma e, grazie alla mediazione di Maria De Filippi i due sono potuti amarsi alla luce del sole. Poi si sono sposati, innamoratissimi, hanno concepito un figlio, Santiago voluto e amato più di quanto amino loro stessi e pio, all’improvviso, in tanto sereno e in tanto idillio ecco che irrompe il temporale. I due si lasciano anche se ancora innamorati. Non si conoscono i motivi della prima rottura, qualcuno parla di Stefano che non riesce a rimanere fedele ma che sa anche farsi perdonare qualcun’altro parla della famiglia ingombrante di Belen che si intromette troppo nella loro ... Leggi su baritalianews

