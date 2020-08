Aumento pensione invalidità: spetta se si percepisce pensione di reversibilità? (Di mercoledì 19 agosto 2020) La sentenza della Corte Costituzionale ha esteso l’incremento al milione a tutti gli invalidi civili totali con età compresa tra i 18 ed i 67 anni. Prima di questa sentenza, che ha portato alla pubblicazione della novità in questione nel Decreto Agosto, l’incremento al milione era riconosciuto solo al compimento dei 60 anni se l’invalido in questione era in possesso dei requisiti reddituali previsti. Aumento pensione di invalidità e pensione di reversibilità Un lettore scrive: Mio fratello è nato il 7/4/1958 è invalido al 100% e prende anche l’accompagnamento per motivi psichici,vorrei sapere se ha diritto all’Aumento dell’assegno di invalidita’ sapendo pero’ che momentaneamente ... Leggi su notizieora

