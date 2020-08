Allenatori Serie B 2020-2021, nuovo aggiornamento: colpo di scena Lecce, ufficiale Dionisi ad Empoli [GALLERY] (Di mercoledì 19 agosto 2020) Allenatori Serie B 2020-2021 – Gli aggiornamenti sulle panchine in cadetteria si susseguono in maniera frenetica. Dopo le novità dei giorni scorsi, tra indiscrezioni, smentite e ufficialità, oggi sono arrivati altri due annunci. Uno è pressoché una conferma di quanto già si sapeva, l’altro è invece un quasi colpo di scena. Ci riferiamo all’ufficialità di Alessio Dionisi sulla panchina dell’Empoli, che è riuscito a sbrogliare la situazione col Venezia e succede così a Marino, passato alla Spal, e del fulmine a ciel sereno in casa Lecce, con la comunicazione dell’esonero a Liverani che sembrava invece sulla via della conferma. Per una ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Allenatori Serie Allenatori in Serie B, il punto su tutte le panchine tra conferme e ribaltoni The Wam.net Ted Lasso 2: Apple TV+ annuncia la seconda stagione della serie

Nella serie Jason Sudeikis interpreta Ted Lasso, personaggio che dà il titolo allo show. Ted è un ex allenatore di football americano che viene ingaggiato per seguire un team di calcio inglese ...

Lucchese, primo allenamento al Porta Elisa verso il via alla serie C

Oliviero Di Stefano allenatore in seconda al fianco di mister Monaco: nello staff conferme e new entry. Sono seguito i test fisici e un primo lavoro di campo con i mister Monaco e Di Stefano . Questi ...

