Zingaretti sulle intese alle Regionali con M5s: “Alleati e non avversari. La decisione spetta ai dirigenti locali e passa da candidati credibili” (Di martedì 18 agosto 2020) “Diversi ma alleati” al governo e ora “alleati, e non avversari” alle Regionali di settembre, puntando su candidati capaci di sconfiggere le destre. Nicola Zingaretti manda un messaggio all’interno del Pd e anche agli alleati del M5s in un messaggio su Facebook. Lo fa, a quattro giorni dal voto sulla piattaforma Rousseau che ha sdoganato il veto del Movimento sulle liste allargate a livello locale, per mettere a tacere chi non digerisce la possibilità di correre insieme nelle prossime tornate elettorali. Non esulta, il segretario dem, ma non nasconde la soddisfazione di un passo avanti. E complice il fuoco amico, alza la voce per zittire le polemiche su quel matrimonio tattico che vive in bilico tra ... Leggi su ilfattoquotidiano

Zingaretti sulle intese alle Regionali con M5s: “Alleati e non avversari. La decisione spetta ai dirigenti locali e passa da candidati credibili”

