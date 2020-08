Subnautica e Subnautica: Below Zero arriveranno su Nintendo Switch il prossimo anno (Di martedì 18 agosto 2020) I titoli di sopravvivenza open world Subnautica e Subnautica: Below Zero arriveranno su Nintendo Switch all'inizio del 2021; l'annuncio proviene dallo sviluppatore Unknown Worlds Entertainment.Subnautica è stato lanciato per la prima volta per PC e Mac tramite Steam nel gennaio 2018, seguito da PlayStation 4 e Xbox One nel dicembre 2018. Subnautica: Below Zero è stato lanciato per la prima volta in Early Access per PC tramite Steam nel gennaio 2019."Scendi nelle profondità di un mondo alieno sommerso pieno di meraviglie e pericoli. Costruisci attrezzature, pilota sottomarini e supera in astuzia la ... Leggi su eurogamer

I titoli di sopravvivenza open world Subnautica e Subnautica: Below Zero arriveranno su Nintendo Switch all'inizio del 2021; l'annuncio proviene dallo sviluppatore Unknown Worlds Entertainment.

Durante il Nintendo Indie World Showcase, consueta trasmissione della grande N dedicata alla produzioni indipendenti, Unknown Worlds Entertainment è intervenuta per annunciare che Subnautica e ...

