Roma: primo Bitcoin Cafè dove si parla di criptovalute (Di martedì 18 agosto 2020) Le criptovalute, fra cui il Bitcoin certamente la più nota, rappresentano una tra le più importanti frontiere tecnologiche: monete a tutti gli effetti e mezzo di scambio della ricchezza non sostenute da una banca centrale e da uno stato ma da una catena di smistamento del valore orizzontale, in cui è la comunità ad attribuire valore alla moneta e non il contrario.Apre a Roma il primo Bitcoin Cafè a livello europeo, iniziativa promossa dalla società Coinbar, con il suo fondatore e padre del progetto Antonello Cugusi, insieme a Josas Immobiliare, specializzata nel commercio real estate, che ha scelto via Barberini, nel cuore della Capitale, per aprire il primo bistrot dove si potranno scambiare e ricevere informazioni sulle

