Paolo Conte. Via con me (Di martedì 18 agosto 2020) Paolo Conte, VIA CON ME: il film evento su uno dei più grandi autori della musica italiana nei cinema italiani solo il 28, 29, 30 settembre dopo l’anteprima come Evento Speciale alla 77 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia. Paragonato dal New York Times a Tom Waits e Randy Newman, Conte è uno dei massimi cantori della provincia del mondo: le sue canzoni visive formano un immaginario atlante dell’anima, del suono e della poesia. Perché Conte ti porta via e ti affascina con uno spettacolo di arte varia, fingendo di passare per caso al Bar Mocambo, mentre una tragedia minima incombe tra il sorriso e una furtiva lacrima. Paolo Conte, VIA CON ME, di Giorgio Verdelli, è un ... Leggi su quotidianpost

Non sapendola, dovevo impegnarmi di più, verificare, non fidarmi». Paolo Conte è nato come lei nel ’37 ad Asti: era suo compagno di scuola? «Eravamo nella stessa scuola, ma non nella stessa classe, ...

Siviglia -Inter: dove vederla, probabili formazioni e ultime notizie

Sarà dura battere la squadra di Antonio Conte. Paolo Menicucci, reporter Inter Julen Lopetegui schiera la sua squadra con un 4-3-3 che può passare rapidamente al 4-5-1 in fase di non possesso.

