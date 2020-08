Lo studio: i virus possono diffondersi anche attraverso la polvere e le fibre (Di martedì 18 agosto 2020) I virus dell'influenza non viaggiano per via aerea solo tramite le goccioline respiratorie , ma possono diffondersi attraverso polvere, pulviscolo, fibre e altre particelle microscopiche. Lo rivela ... Leggi su quotidiano

Buone notizie sul fronte della ricerca sul coronavirus. Un nuovo studio condotto dagli scienziati della Northwestern University ha rivelato un nuovo punto debole del virus nella famigerata proteina ...

Covid, a San Marino studio genetico sul virus

Prenderà il via da fine agosto lo studio genetico sul Covid-19 A San Marino. Si tratta di una ricerca che si pone l’obiettivo di identificare i fattori genetici che possono influenzare l ...

Buone notizie sul fronte della ricerca sul coronavirus. Un nuovo studio condotto dagli scienziati della Northwestern University ha rivelato un nuovo punto debole del virus nella famigerata proteina ...