La fake news del “Protocollo COVID” che impedisce di ritirare i propri figli – smentita dal ministero (Di martedì 18 agosto 2020) Ricorderete tutti la fake news del “Protocollo COVID” . Ne abbiamo seguito tutte le iterazioni: quando i nostri amici complottisti scoprirono una bozza subito cancellata di una estemporanea (e ritirata) iniziativa di un singolo istituto. Quando la stessa fu trasformata nel solito video infarcito di loghi ministeriali chiamato Scuola Agghiacciante. E quando l’ultima iterazione della fake news del “Protocollo COVID” che impedisce di ritirare i propri figli si incartò in una grottesca catena di S. Antonio. Se a volte il fulmine colpisce anche due volte, può capitare che una bufala colpisca quattro volte di fila, e non è con piacere che arriviamo primi. Ma con l’infinita tristezza di chi sa ... Leggi su bufale

