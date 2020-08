In arrivo migranti da Lampedusa, Regione Piemonte: 'Traditi dal governo' (Di martedì 18 agosto 2020) 'Il governo ci ha preso in giro. C'era un impegno con il Viminale che in Piemonte non sarebbero stati mandati altri migranti, ma è stato disatteso. E per di più lo abbiamo appreso da una agenzia di ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : In arrivo 76 migranti in Piemonte, Cirio: 'Governo ci prende in giro' - MediasetTgcom24 : In arrivo migranti da Lampedusa, Regione Piemonte: 'Traditi dal governo' #albertocirio - LegaSalvini : ++ CORONAVIRUS, A POZZALLO 73 MIGRANTI POSITIVI: IN ARRIVO 90 MILITARI ++ - RattiEnrico : RT @MediasetTgcom24: In arrivo migranti da Lampedusa, Regione Piemonte: 'Traditi dal governo' #albertocirio - silviajuve71 : RT @StampaTorino: Piemonte, in arrivo 80 migranti. Cirio: “Il governo ci ha preso in giro” -