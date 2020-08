Il Paradiso delle Signore oggi, 18 agosto: Agnese non vuole lavorare con Gabriella (Di martedì 18 agosto 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Agnese non vuole più lavorare con Gabriella dopo che la Rossi ha rotto con suo figlio. Salvatore non sopporta la situazione e sul lavoro è nervoso. Al Paradiso Laura accetta l’incarico di confezionare 100 uova per le clienti del Grande Magazzino. La Venere riceve un aiuto inaspettato grazie al quale raggiungerà il suo obiettivo… Torna l’appuntamento quotidiano con laArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

mobiviaggi : Palawan - duxfightdemon : Ma non vivevi in paradiso e noi all'inferno? Pranzi, cene, nomasck, donna delle pulizie quasi gratis... Cosa è succ… - andykalos : RT @giuseantosnc: Il paradiso delle....'spagnole' - Kxjyw_66 : Corsi perché mi piaceva la sua conduzione del programma e non ho mai capito la sostituzione. Greco, un altro fatto… - Amaro151515846 : RT @giuseantosnc: Il paradiso delle....'spagnole' -