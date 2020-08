Fondi Lega, indagini su passaggi di soldi in Svizzera grazie a “strutture societarie complesse” (Di martedì 18 agosto 2020) Mettere insieme tutte le tessere del mosaico. Un lavoro che richiede tempo e pazienza. Nel mirino degli inquirenti che indagano sul caso della Lombardia Film Commission ci sono le strutture societarie “complesse”, messe in piedi dai commercialisti vicini alla Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, ex revisori contabili del partito, attraverso le quali ci sarebbero stati anche trasferimenti di denaro verso la Svizzera. È questo il quadro più recente su cui la Procura di Milano, interfacciandosi anche con quelle di Bergamo e Genova che seguono il caso dei Fondi della Lega, sta lavorando a partire dalla della presunta vendita gonfiata di un immobile nel Milanese, acquistato con Fondi pubblici dalla Lombardia Film Commission, che era presieduta da Di ... Leggi su ilfattoquotidiano

