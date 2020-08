Filippine: emissione di vapore dal vulcano Taal a poche ore dal terremoto, colonna alta 20 metri (Di martedì 18 agosto 2020) A poche ore dal terremoto nel centro del Paese, il vulcano Taal, nelle Filippine, ha fatto registrare una “lieve” emissione di vapore dal cratere principale: il Philippine Institute of Volcanology and Seismology ha rilevato una colonna alta circa 20 metri. Nelle ultime 24 ore l’emissione è stata accompagnata da 5 terremoti. Le autorità confermano l’allerta livello 1, relativa, appunto, a “esplosioni improvvise connesse a vapore o freatiche, terremoti vulcanici, lieve ricaduta di ceneri, accumuli letali o espulsione di gas vulcanico“.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Filippine emissione

La Prealpina

Più recentemente, l’eruzione del Pinatubo, nelle Filippine nel 1991 fece raffreddare il clima ... punto minimo di insolazione nell’emisfero boreale, perciò senza le emissioni umane di CO 2 andremmo ...Megaworld Corporation ha emesso obbligazioni per 350 milioni di dollari sui mercati internazionali, esitando una cedola del 4,125%, mai così bassa per un titolo societario a 7 anni nelle Isole Filippi ...