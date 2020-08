Elettroforno Frontoni – Roma (Di mercoledì 19 agosto 2020) Elettroforno Frontoni Via Ostiense, 387 – 00145 Roma Tel. 06/45619534 Sito Internet: www.Elettroforno.it Tipologia: pizzeria al taglio Prezzi: margherita 16€/kg, pizze spaciali 18€/kg, pizze specialissime 20€/kg, supplì 1,50/2,50€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAL’aspetto moderno di questo forno non tradisce le radici antiche che risiedono nella tradizione di famiglia che si fa garante della qualità della proposta. Partendo dalla selezione delle farine, l’attenzione per la lievitazione e da un tocco di fantasia si arriva ad un’offerta in cui trovano spazio preparazioni sia tradizionali che creative. Si può così acquistare il pane nelle versioni classiche alle quali si affiancano giornalmente pani speciali con noci e olive, ai cinque ... Leggi su secoloditalia

