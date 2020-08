Discoteche pronte alla class action: "Qualcuno dovrà pagare i danni" (Di martedì 18 agosto 2020) “Dopo il ricorso al Tar siamo pronti a procedere con una class action”. Lo rende noto Alessandro Trolese, presidente regionale della Toscana di Silb Fipe Confcommercio, l’associazione delle imprese di intrattenimento.Dopo l’incontro saltato oggi con il Governo, proprio a causa del ricorso presentato al Tar del Lazio, l’associazione dei locali da ballo e dello spettacolo è decisa ad andare avanti con un’altra azione per cercare di salvare più locali possibili dal disastro economico. “Dobbiamo tutelare gli imprenditori ma anche tutti i loro lavoratori, diretti ed indiretti - spiega Trolese - non ci è piaciuto come il Governo ha trattato il nostro settore, Qualcuno deve pagare i danni di quello che ha fatto”.L’azione collettiva ... Leggi su huffingtonpost

Michi_Brembilla : RT @edismyreligion: discoteche chiuse quanto cazzo godo specialmente per le cretine che mi insultavano 4 giorni fa dicendo che i contagi lì… - Agenpress : Chiusura discoteche. Pronte ricorrere al Tar. 'Governo criminalizza il settore' - AndreaPellicani : Caro Linus, ma dove vivi? Hai presente le truppe corazzate pronte a sfidare ogni lockdown in nome della ripresa del… - sofyvaresi : RT @edismyreligion: discoteche chiuse quanto cazzo godo specialmente per le cretine che mi insultavano 4 giorni fa dicendo che i contagi lì… - grazavrblooses : RT @edismyreligion: discoteche chiuse quanto cazzo godo specialmente per le cretine che mi insultavano 4 giorni fa dicendo che i contagi lì… -

"Dopo il ricorso al Tar siamo pronti a procedere con una class action". Lo rende noto Alessandro Trolese, presidente regionale della Toscana di Silb Fipe Confcommercio, l'associazione delle imprese di ...

