Coronavirus, scuola: il metro in classe e i tamponi. Tutti i rebus del rientro a settembre (Di martedì 18 agosto 2020) I ritardi nella consegna dei banchi monoposto, l’allarme cattedre scoperte soprattutto al Nord. Didattica a distanza per tutte le classi in quarantena, ipotesi test rapidi per gli studenti Leggi su corriere

