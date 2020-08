Caldo record, 54,4 gradi: “Temperatura più alta mai registrata”. Ecco dove (Di martedì 18 agosto 2020) Caldo record, registrati 54,4 gradi. Nella Death Valley, area desertica degli Stati Uniti, domenica scorsa la colonnina di mercurio ha raggiunto i 54,4 gradi Celsius: si tratta della temperatura più alta mai registrata sulla Terra da oltre un secolo. La stazione del servizio meteorologico nazionale degli Usa ha rilevato il picco alle ore 15.41: secondo gli esperti potrebbe trattarsi della temperatura più alta mai segnata in modo attendibile sul nostro pianeta. Infatti i record appartenenti al secolo scorso sono stati messi in discussione da numerosi studiosi, che sostengono che gli strumenti di misurazione delle temperature non erano affatto attendibili come quelli di oggi. (Continua...) Adesso il servizio meteorologico nazionale ... Leggi su howtodofor

