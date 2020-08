Beppe Convertini fa una confessione dolorosa: “Ho superato momenti difficili…” (Di martedì 18 agosto 2020) Beppe Convertini ricorda il suo passato e i momenti di difficoltà Da oltre un mese e mezzo Beppe Convertini al fianco della collega Anna Falchi sta conducendo C’è tempo per…Si tratta del nuovo programma mattutino di Rai Uno che andrà in onda fino a metà settembre. La carriera del professionista prosegue a gonfie vele e dal prossimo mese sarà di nuovo alla guida di Linea Verde. Il presentatore, però, non si è di certo scordato delle varie sofferenze che ha avuto durante il suo percorso di vita. In una recente intervista rilasciata al noto magazine TeleSette, infatti, l’artista di casa Rai ha fatto una confessione dolorosa: “E’ un vero peccato non poter avere mio padre accanto in un momento ... Leggi su kontrokultura

La puntata odierna di C'è tempo per…, il programma contenitore del mattino condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, è stata dedicata alla terza età. In collegamento dalla sua casa di ...

GIGI E ROSS/ "La cosa più bella della nostra vita? Il nostro incontro"

Gigi e Ross. “Ci siamo scelti per la lealtà”. I conduttori e comici ospiti di Anna Falchi e Beppe Convertini parlando di carriera e del loro futuro a “C’è tempo per…” su Rai 1. Durante la trasmissione ...

