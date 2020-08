Sergio Mattarella: "Visione e concretezza, la ricostruzione non può attendere" (Di lunedì 17 agosto 2020) “Riflettere su quanto avvenuto” e “avviare l’opera di ricostruzione. Questa non può attendere e ha bisogno, al tempo stesso, di profonda idealità, di ampia Visione, di grande concretezza”. È uno dei passaggi del messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz e dedicato all’emergenza coronavirus. “Nei passaggi storici più importanti pesano, ovviamente, le condizioni materiali. Ma il rilancio è possibile se, accanto al legittimo gioco degli interessi, si manifesta capacità progettuale, tendenza allo sviluppo integrale della persona, impegno per la crescita di ... Leggi su huffingtonpost

LegaSalvini : Elezioni, Matteo Salvini stronca Conte: nel 2021 si vota. - Agenzia_Ansa : Due anni fa il crollo del #PonteMorandi. Il presidente della #Repubblica Sergio #Mattarella scrive una lettera al S… - ClaudioVetica : RT @HuffPostItalia: Sergio Mattarella: 'Visione e concretezza, la ricostruzione non può attendere' - momentosera : «Il Paese ha dato prova di energie morali e civili». Così il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, nel m… - iannetts70 : RT @HuffPostItalia: Sergio Mattarella: 'Visione e concretezza, la ricostruzione non può attendere' -