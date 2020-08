Rakitic vuole il Siviglia, Monchi: "E' complicato" (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 17 AGO - Ivan Rakitic non ha mai nascosto la tentazione di tornare a indossare la maglia del Siviglia a fine carriera. "Monchi ha il mio numero di telefono, ma non mi ha ancora chiamato",... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Ivan Rakitic non ha mai nascosto la tentazione di tornare a indossare la maglia del Siviglia a fine carriera. "Monchi ha il mio numero di telefono, ma non mi ha ancora chiamato ...

Calciomercato, dubbi di Messi fanno sognare Inter.

I dubbi di Leo Messi fanno sognare l'Inter. Forse per la prima volta, dopo la disfatta in Champions League contro il Bayern Monaco, anche in Spagna iniziano a nutrire dubbi sulla permanenza della Pulc ...

