Psg, Tuchel: “Attenzione al Lipsia. Neymar un leader. Lui è Mbappé mix incredibile di tecnica e velocità” (Di lunedì 17 agosto 2020) Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Lipsia in Champions League valida per la semifinale del torneo. Il tecnico ha presentato il match in conferenza stampa ai media presenti.Tuchel: "Attenzione al Lipsia. Meritiamo di essere qui"caption id="attachment 687169" align="alignnone" width="600" Tuchel (getty images)/caption"Meritiamo di essere arrivati fin qui. La nostra è stata una stagione straordinaria". Con queste parole Tuchel si appresta a sfidare il Lipsia nella semifinale di Champions League prevista per domani sera. Il tecnico ha commentato lo stato dei suoi calciatori e la voglia della squadra di fare bene. "Abbiamo lavorato tutto l'anno e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. ... Leggi su itasportpress

