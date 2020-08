Parla (finalmente) il testimone "Vi dico cosa ha fatto la dj..." (Di lunedì 17 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Un turista a cui la procura aveva lanciato un appello in questi giorni ha deciso di rivelare che cosa ha visto "Ho visto Gioele in braccio alla mamma". Sarebbe questo, in estrema sintesi, il contenuto della testimonianza resa agli inquirenti da un turista che, lo scorso lunedì 3 agosto, transitava sulla A20 Messina-Palermo proprio nel momento in cui Viviana Parisi scavalcava quel maledetto guardrail. Il bimbo di 4 anni, del quale si sono perse le tracce da due settimane, pare fosse tra le braccia della mamma ''ancora vivo'', assicura il teste, dopo l'impatto dell'Opel Corsa grigia contro un furgoncino in sosta nella Galleria Pizzo Turda. Gioele era in vita dopo l'incidente? Se l'ipotesi che il bimbo fosse morto a seguito del sinistro in autostrada era sembrata la più plausabile e verosimile con la ricostruzione della vicenda, ... Leggi su ilgiornale

CarlottaGaia : @svennara Finalmente qualcuno mi parla di Pistoia e Arezzo, grazie ???? - IeeeMatteo : Quanto sto a parla' oggi oh Mado' Basta mo: so' stufo Domani saprò finalmente se so' positivo (asintomatico) oppur… - gros65 : @AlessandroFusi9 @danielamartani Finalmente uno che parla chiaro e non le manda a dire! Basta con la SCHIAVITÙ!! La… - IsaeChia : #EleonoraRocchini e #NunzioMoccia, dopo il ritorno di fiamma parla (finalmente) lui - Serena57891118 : RT @annavapo: @fabiospes1 @robertocassone @CarloCalenda anche secondo me se ne dovrebbe parlare di più. Ma il fatto che non se ne parli non… -

Ultime Notizie dalla rete : Parla finalmente Parla (finalmente) il testimone "Vi dico cosa ha fatto la dj..." il Giornale Lucifer: le riprese dell’episodio finale sono ancora in pausa

Il protagonista di Lucifer, Tom Ellis, ha parlato del finale di serie e della difficoltà di tornare sul set dopo il lockdown Ormai mancano una manciata di giorni all’arrivo su Netflix della prima part ...

Viviana Parisi, spunta finalmente il testimone: “Gioele era vivo, in braccio alla madre”

Si tratta di un teste “attendibile” ha spiegato in Procuratore. Stiamo parlando infatti delle stesse persone che nell’immediatezza del fatto avevano riportato già questa versione agli altri presenti ...

Il protagonista di Lucifer, Tom Ellis, ha parlato del finale di serie e della difficoltà di tornare sul set dopo il lockdown Ormai mancano una manciata di giorni all’arrivo su Netflix della prima part ...Si tratta di un teste “attendibile” ha spiegato in Procuratore. Stiamo parlando infatti delle stesse persone che nell’immediatezza del fatto avevano riportato già questa versione agli altri presenti ...