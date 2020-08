Oggi sono così, ieri erano un duo molto amato tra i giovani: li riconoscete? (Di lunedì 17 agosto 2020) Oggi sono così, è difficile ritrovare nei loro volti i due giovani cantanti di un tempo: li riconoscete? Fonte foto: Instagram @sonohraprojectEra il 2008 quando, giovanissimi, trionfavano al Festival di Sanremo lasciando sperare per loro un futuro in vetta alle classifiche italiane. Loro sono Luca e Diego Fainelo, classe 1982 e 1986, erano appena ventenni quando solcarono per la prima volta il palco più importante della musica italiana. Se fino a qui non avete ancora capito di chi si tratta ecco l’indizio definitivo: il brano con cui vinsero Sanremo si intitola L’Amore e, sì, loro sono i sonohra. I sonohra, che fine ... Leggi su chenews

guidomeda : Oggi è stata una giornata fantastica, perchè Valentino e Vinales (ma anche Morbidelli e Zarco) sono ancora con noi - Tommasolabate : Un dato incontrovertibile. La app Immuni non risolve il problema ma senza le inutili sciocchezze che si sono dette… - TeresaBellanova : Da oggi sono una ragazza di 62 anni. Mi state inondando di messaggi di auguri per il mio compleanno: non posso che… - everywherniall : Già oggi quanti drama sono successi? Almeno almeno ne ho visti una decina in tl - chiickpii : Oggi comunque sono entrata da bershka e mi sono sentita vecchissima decrepita una mummia un cazzo di fossile vi giu… -