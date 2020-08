Monti a capo della commissione Oms. Ma stavolta non andrà oltre i consigli (Di lunedì 17 agosto 2020) Le battute si sono già sprecate. «Dracula a capo dei donatori del sangue», «Taglierà quel poco che è rimasto in piedi negli ospedali dopo la cura stile Loden del suo governo». La nomina di Mario Monti a capo della commissione «Salute e sviluppo sostenibile» dell’Organizazione mondiale della Sanità (Oms) è agli occhi degli italiani una presa in giro. Si tratta infatti del presidente del consiglio che dal Salva Italia in poi ha tagliato di più sul budget della sanità pubblica, … Continua L'articolo Monti a capo della commissione Oms. Ma stavolta non andrà ... Leggi su ilmanifesto

