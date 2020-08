L'ennesimo gesto sciocco e irresponsabile: turista sale sul tetto delle Terme a Pompei per scattarsi un selfie (Di lunedì 17 agosto 2020) sale sul tetto delle Terme centrali, negli Scavi di Pompei, per scattare delle foto. Ma la turista è stata a sua volta fotografata ed ora, secondo quanto racconta il quotidiano Il Mattino, è stata ... Leggi su globalist

Enrico_Liano : RT @globalistIT: - globalistIT : - News_24it : “Esprimo a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Sabaudia, di cui Marco Omizzolo fa parte, p… - ILPOPOLODITALIA : @SkyTG24 @giusemarino1975 Sant'Anna di Stazzema fu l'ennesimo luogo in cui i bravi nobili e coraggiosi partigiani… - Barbaga3Gaetano : RT @OriettasRecipes: @Barbaga3Gaetano @LaStampa L'ennesimo gesto incivile ?? -

Ultime Notizie dalla rete : ennesimo gesto

Sicilia Reporter

Sale sul tetto delle Terme centrali, negli Scavi di Pompei, per scattare delle foto. Ma la turista è stata a sua volta fotografata ed ora, secondo quanto racconta il quotidiano Il Mattino, è stata ape ...Vandali senza cuore e senza... cultura. Sì, perché chi ha danneggiato per l’ennesima volta la scultura che si trova in piazza Noves a Calcinaia molto probabilmente ne ignora anche il significato. "Que ...