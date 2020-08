La mummia: quando Brendan Fraser fu "resuscitato" sul set del film (Di lunedì 17 agosto 2020) Ci fu un terribile incidente sul set de La mummia e dopo lo stunt non andato a buon fine Brendan Fraser fu prontamente resuscitato dai paramedici. Ci fu un terribile incidente sul set de La mummia a cui assistettero tutti i membri del cast, della troupe e dell'intera produzione del film. L'incidente in questione riguardava il protagonista della pellicola, Brendan Fraser, che dopo uno stunt fu prontamente resuscitato dai paramedici. L'attore statunitense scelse di non ricorrere all'utilizzo di una controfigura e rischiò di morire durante la scena in cui il suo personaggio viene impiccato. Rachel Weisz ha ricordato: "Fraser smise improvvisamente di respirare, eravamo tutti spaventati a morte e i medici dovettero ... Leggi su movieplayer

Scopriamo com'è oggi Brendan Fraser, il protagonista de La Mummia, ed i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi quasi del tutto dai riflettori.

La Mummia in onda su Italia 1 oggi, 17 agosto, dalle 21:10. Nel cast Brendan Fraser, Arnold Vosloo, Rachel Weisz, John Hannah, Kevin J. O'Connor.

