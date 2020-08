Il musical su Lady Diana arriverà su Netflix (ma non c’è ancora una data certa) (Di lunedì 17 agosto 2020) Prima di approdare a Broadway, farà un giro di rodaggio su Netflix. Il musical dedicato a Lady Diana, intitolato semplicemente Diana, sarà presentato sulla piattaforma streaming il prossimo anno, nonostante sulla data di uscita non ci siano ancora indizi chiari. Lo spettacolo doveva esordire a Broadway il 31 marzo scorso, ma la pandemia da Coronavirus ha bloccato i lavori. Visto che i teatri degli Stati Uniti rimarranno chiusi per tutto il 2020, il debutto di Diana sul palco è stato fissato per il 25 maggio 2021, oltre un anno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto. «Parliamo a nome dell’intera compagnia quando diciamo che non potremmo essere più entusiasti di poter finalmente condividere il nostro ... Leggi su open.online

