Da Capirossi fino a Dovizioso, prestigioso traguardo per la Ducati in Austria: festeggiate le 50 vittorie in MotoGp (Di lunedì 17 agosto 2020) Grazie alla spettacolare vittoria di Andrea Dovizioso nel Gran Premio d’Austria, Ducati ha ottenuto ieri il suo cinquantesimo successo assoluto in MotoGp. Si tratta di un traguardo importante per la casa di Borgo Panigale, che grazie alla determinazione e dedizione dei numerosi tecnici ed ingegneri impegnati nello sviluppo della Desmosedici GP, ha avuto una storia ricca di successi nel più prestigioso Campionato Mondiale di Motociclismo, dove è presente nella classe regina dal 2003, dopo l’avvento del nuovo regolamento per motori a quattro tempi. La prima Ducati Desmosedici GP venne affidata a Loris Capirossi e Troy Bayliss, che non tardarono molto a portarla sul podio. Nella gara di esordio a Suzuka in Giappone, il ... Leggi su sportfair

Dopo una carriera ricca di successi nel Motomondiale, Max Biaggi è scomparso dai riflettori, che fine ha fatto l’ex pilota? La leggenda di Max Biaggi inizia nei primi anni ’90. Il motociclismo italian ...

