Tutte le discoteche saranno chiuse per limitare i contagi da coronavirus (Di domenica 16 agosto 2020) Le discoteche e le sale da ballo di tutta Italia dovranno chiudere. E' l'esito del confronto tra il Governo e le Regioni che si è tenuto nel pomeriggio. I gestori dei locali, secondo quanto si apprende, riceveranno un sostegno economico. "Chiudono locali e negozi, terrorizzano e multano gli italiani, mettono a rischio migliaia di aziende e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Intanto anche oggi sono sbarcati in Sicilia più di 100 clandestini (quasi 10.000 fra luglio e agosto) e i contagi aumentano in gran parte per colpa di chi arriva dall'estero. Duri con gli italiani, deboli coi clandestini: governo di incapaci" commenta il leader della Lega, Matteo Salvini. Leggi su agi

IlContiAndrea : Il governo chiude ”le #discoteche, le sale da ballo e i locali assimilati” Dalle 18 alle 6 obbligatorio l'uso dell… - petergomezblog : Il Governo ha deciso: chiuse tutte le #discoteche, c’è l’accordo con le Regioni. “Ai gestori dei locali notturni an… - Tiromancino : Che bello ! un popolo che balla e si diverte ammassandosi uno sull' altro in discoteche e locali vari ( in barba… - hugmevfede : RT @FabrizioDelpret: Da domani tutte #discoteche saranno chiuse e ci sarà l’obbligo della mascherina all’aperto. Perché se ci si comporta… - danielagatelli1 : RT @Cartabellotta: Tutte le Regioni dovrebbero chiudere le #discoteche. Altrimenti rischiamo di non riaprire le #scuole #COVID19italia -

Le discoteche in Sicilia e in tutta Italia potrebbero nuovamente chiudere. Il governo ha convocato una riunione con tutte le Regioni alle 16. Le Regioni dovranno adeguarsi al dpcm del 7 agosto scorso ...

Confermata la chiusura delle discoteche, con l’impossibilità di deroghe alle Regioni. Questa la decisione presa al termine del vertice in teleconferenza tra i rappresentanti dell’esecutivo e i preside ...

