“Stop”. Elettra Lamborghini, la decisione all’improvviso: non ci saranno passi indietro (Di domenica 16 agosto 2020) Sono stati in molti a puntare il dito sui social contro Elettra Lamborghini per aver scelto di esibirsi in una discoteca, nonostante il rischio di nuovi focolai di covid-19 sia sempre in agguato. Le accuse facevano spesso riferimento anche alla decisione del dj Gigi D’Agostino di sospendere i live, in contrapposizione a quella di Bob Sinclair che ha deciso di andare avanti. Al concerto di Elettra Lamborghini a Gallipoli la notte di Ferragosto l’atmosfera era più incandescente che mai. Schiere di giovani sotto il palco ballavano sui ritmi travolgenti della Twerking Queen… in barba al distanziamento sociale e all’obbligo di mascherina. Molti di loro, come mostrato dalle immagini sul maxi schermo o postate dagli utenti su Instagram, hanno rinunciato alle misure di sicurezza ... Leggi su caffeinamagazine

