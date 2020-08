Serie C, prossima settimana molti club del Girone C inizieranno i ritiri (Di domenica 16 agosto 2020) Il campionato di calcio di Serie C scatterà il 27 settembre ma ancora ci sono dubbi su qualche partecipante, se riuscirà a risolvere i propri problemi economici. Su tutti il Trapani. Diversi club invece hanno anche programmato il ritiro estivo che inizierà la prossima settimana.Questo il quadro:Avellino (dal 20 o 24 agosto; Sturno)Bari (da definire; Castel di Sangro o Bari)Bitonto (da definire; Camerino)Casertana (dal 17 agosto; Arienzo)Catania (dal 17 agosto; Torre del Grifo)Catanzaro (dal 17 agosto; Moccone)Cavese (da definire; Nusco)Juve Stabia (da definire)Monopoli (dal 22 agosto; Villa D’Agri)Paganese (da definire)Palermo (dal 24 agosto; Petralia Sottana)Picerno (dal 16 agosto; Tito)Potenza (da ... Leggi su itasportpress

