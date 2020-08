LIVE – Frosinone-Spezia 0-1, andata finale playoff Serie B 2019/2020 (DIRETTA) (Di domenica 16 agosto 2020) Alle 21:00 di domenica 16 agosto Frosinone e Spezia scenderanno in campo in occasione dell’andata della finale di playoff Serie B 2019/2020. Dopo aver raggiunto l’ultima posizione utile per gli spareggi con un 1-1 in rimonta contro il Pisa nella giornata conclusiva della regular season, la formazione allenata da Alessandro Nesta era in svantaggio per 2-0 sul campo del Cittadella, ma è riuscita a portare la sfida ai tempi supplementari e a vincerla al 121′ con un gol di Camillo Ciano. Non solo: nell’andata delle semifinali, è stata sconfitta a domicilio per 2-1 dal Pordenone, prima di imporsi per 2-0 al ritorno e di confermare la propria capacità di sovvertire situazioni difficili. Lo ... Leggi su sportface

