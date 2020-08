In quali regioni si vota a settembre e chi è dato per favorito (Di domenica 16 agosto 2020) AGI - Sette regioni, diciotto milioni di elettori, tante partite in gioco. Il voto che si terrà il 20 e 21 settembre, rigorosamente con mascherina e ben distanziati, non servirà solo e soprattutto a rinnovare i governatori di Liguria, Toscana, Veneto, Campania, Puglia, Marche e Valle d'Aosta. Perché come spesso succede in ballo ci sono i destini di alcuni leader di partito, gli equilibri all'interno della maggioranza e, secondo alcuni, anche la tenuta del governo Conte, In Liguria, e forse anche nelle Marche, infatti, si metterà di nuovo alla prova l'alleanza Pd-M5s, asse portante del governo. Dopo il via libera incassato dalla votazione su Rousseau dalla base grillina, il Movimento 5 stelle si mette alla prova in una delle sue regioni simbolo, testando se la spinta ... Leggi su agi

NewsMondo1 : Coronavirus, sui tamponi per chi viene dai Paesi a rischio le Regioni si muovono in ordine sparso… - gmerigo : RT @donnadimezzo: chissà quali regioni riteneva essere più efficienti e virtuose, all’epoca, il nostro @CottarelliCPI - mazzettam : RT @donnadimezzo: chissà quali regioni riteneva essere più efficienti e virtuose, all’epoca, il nostro @CottarelliCPI - donnadimezzo : chissà quali regioni riteneva essere più efficienti e virtuose, all’epoca, il nostro @CottarelliCPI - JUREGRANDE : @kisimaio Nei comuni c'è il ballottaggio (sai cosa sia?) e nelle regioni (che non c'entrano col quesito 2) ci sono… -

Ultime Notizie dalla rete : quali regioni Quali sono le nove Regioni italiane con Rt superiore a 1 Fanpage.it Sardegna meta ideale per i nudisti: le spiagge top

Olbia, 16 agosto 2020 – La Regione Sardegna in merito al nudismo in spiaggia ha emesso la legge regionale n. 16 del 28 luglio 2017 all’art. 36, con cui intende promuovere la “progettazione e la rea ...

Fermo: al via "libri riù"

“Anche a Montegiorgio le famiglie hanno evidenziato l’utilità e efficacia di un servizio che va loro incontro – ha dichiarato Maria Giordana Bacalini, vice Sindaco e assessore alle Politiche Sociali ...

Olbia, 16 agosto 2020 – La Regione Sardegna in merito al nudismo in spiaggia ha emesso la legge regionale n. 16 del 28 luglio 2017 all’art. 36, con cui intende promuovere la “progettazione e la rea ...“Anche a Montegiorgio le famiglie hanno evidenziato l’utilità e efficacia di un servizio che va loro incontro – ha dichiarato Maria Giordana Bacalini, vice Sindaco e assessore alle Politiche Sociali ...