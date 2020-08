Il governo punta a chiudere le discoteche. Gestori in rivolta: “A rischio 4 miliardi di fatturato” (Di domenica 16 agosto 2020) Roma, 16 ago – Il governo ha deciso di mettere i lucchetti alla vita notturna, dopo settimane di indici puntati contro la movida rea di essere uno dei principali diffusori del coronavirus. Era dunque nell’aria che optasse per la chiusura delle discoteche, pretendendo che le regioni si adeguino al dpcm dello scorso 7 agosto. “Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso“, si legge infatti nel decreto. Cosa che in realtà è stata rispettate solo parzialmente, con diversi locali notturni regolarmente aperti in Italia. Le intenzioni del governo Oggi così, dopo una serie infinita di polemiche che hanno pressoché monopolizzato il dibattito politico, l’esecutivo ... Leggi su ilprimatonazionale

