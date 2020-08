Discoteche, il governo ha deciso: chiuse in tutta Italia fino al 7 settembre. Ma intanto il Ferragosto è passato (Di domenica 16 agosto 2020) Di fronte all’aumento dei contagi da Coronavirus il governo alla fine ha deciso. Da domani, 17 agosto, Discoteche, sale da ballo e locali assimilati dovranno sospendere le loro attività almeno fino al 7 settembre. La decisione è arrivata nel corso del pomeriggio, durante una riunione in videoconferenza tra i ministri della Sanità Speranza, degli Affari regionali Boccia e dello Sviluppo economico Patuanelli che hanno pensato a dei contributi per gli operatori del settore. fino a questo momento le Regioni erano riuscite a tenere aperte le Discoteche seppure, dopo il pressing del governo, al 50% e con l’obbligo di ballare con la mascherina. Ora la stretta dell’esecutivo: le Regioni dovranno adeguarsi al dpcm del 7 ... Leggi su open.online

