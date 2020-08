Cuomo afferma che l’annuale commemorazione delle luci per l’11 settembre si farà (Di domenica 16 agosto 2020) Il memoriale per l’11 settembre era stato cancellato a causa della pandemia da coronavirus. Ora però il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato che il consueto tributo di luci blu per celebrare l’anniversario di tali attacchi si farà anche quest’anno. Cuomo: commemorazione 9/11 si farà Il governatore di New York Andrew Cuomo ha … Leggi su periodicodaily

Il governatore di New York Andrew Cuomo ha annunciato che anche quest’anno si terrà il consueto omaggio alla luce blu. Tale omaggio serve per commemorare l’anniversario degli attacchi terroristici del ...

Coronavirus: musei New York possono riaprire dal 24 agosto

(ANSA) - NEW YORK, 14 AGO - I musei di New York possono riaprire il 24 agosto. Lo afferma il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, sottolineando che nei prossimi giorni sarà diffuso un pr ...

