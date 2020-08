Terni: arrivano 40 clandestini mandati dal governo giallorosso, protesta della Lega (Di sabato 15 agosto 2020) Ormai il governo crede di poter prendere ogni tipo di decisione di imperio, senza consultare le autorità locali e, soprattuto, senza pensare ai rischi a cui incorrerebbero i cittadini qualora qualcuno risultasse positivo, affermano gli esponenti della Lega Leggi su firenzepost

Si comincia dall’aereo in arrivo oggi da Malta con la prospettiva che nelle settimane a venire migliaia di persone possano essere coinvolte in Umbria nella ...Il governo ha assegnato all’Umbria altri 60 profughi, già sbarcati in Sicilia. L’arrivo nei centri di accoglienza cuore verde è previsto tra oggi, giorno di Ferragosto, e la prossima settimana. La con ...