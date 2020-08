Si fa forza Benedetta Rossi senza Nuvola e cerca di tranquillizzare tutti (Di sabato 15 agosto 2020) La morte di Nuvola è per Benedetta Rossi e suo marito Marco un dolore immenso, dopo una pausa di due giorni la foodblogger è tornata sui social aggiungendo qualche vecchia ricetta ma soprattutto per ringraziare tutti. Benedetta Rossi confessa che si è fatta coraggio, ha ripreso il cellulare e ha iniziato a leggere i messaggi che i follower le avevano scritto. E’ contenta di sapere che tutti si erano affezionati così tanto al suo cane, lo ripete con le lacrime agli occhi. Ripete che è stato bellissimo avere Nuvola per 17 anni con loro e mentre ne parla le nuvole fanno spazio al sole, Benedetta lo fa notare e sorride pensando che sia un segno di tutto l’amore che ha lasciato il suo ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : forza Benedetta Benedetta Rossi, l'abbraccio social dopo la morte di Nuvola. Antonella Clerici: «È stato come rivivere l'agonia di Oliver» Il Messaggero Volpi: "Rifacciamo il corteo degli scooter"

di Massimo Benedetti "Non mi preoccupa che siate caduti. Mi preoccupa che vi rialziate", diceva Abramo Lincoln. Lo Spezia, dopo la sconfitta di Verona che sembrava aver compromesso la finale per la se ...

Benedetta Cicala in lista alle regionali: "Difenderò le eccellenze della nostra terra"

In campo, per le prossime regionali, anche una santacrocese, Benedetta Cicala (nella foto), già consigliere comunale, che concorrerà per Fratelli d’Italia. "Il comprensorio del cuoio e la provincia di ...

