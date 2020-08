MotoGp – Vinales davanti a tutti, Dovizioso apre la seconda fila: la griglia di partenza del GP d’Austria (Di sabato 15 agosto 2020) Qualifiche esaltanti in Austria, chiuse con il miglior tempo di Maverick Vinales, che si prende la pole position davanti a Miller e Quartararo. Il pilota della Yamaha non lascia scampo ai propri avversari, mettendo le cose in chiaro in vista della gara di domani. seconda fila per Dovizioso, quarto davanti a Pol Espargaro e Mir, mentre Valentino Rossi scatterà solo dodicesimo. La griglia di partenza del Gp d’Austria: 1ª fila: 1. Vinales, 2. Miller, 3. Quartararo 2ª fila: 4. Dovizioso, 5. P. Espargaro, 6. Mir 3ª fila: 7. Morbidelli, 8. Rins, 9, Zarco 4ª fila: 10. Nakagami, 11. Oliveira, 12. Rossi 5ª ... Leggi su sportfair

VIVAcoid : RT @100kpjcom: Vinales Terdepan, Valentino Rossi Start Posisi 12 di MotoGP Austria - FormulaPassion : Le parole dei top-3 alla fine delle qualifiche - 100kpjcom : Vinales Terdepan, Valentino Rossi Start Posisi 12 di MotoGP Austria - OA_Sport : MotoGP, Maverick Viñales: “È stata una bella qualifica, domani dovrò spingere dal primo giro” - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Austria Qualifiche: Pole a @mvkoficial12 , @AndreaDovizioso quarto, @ValeYellow46 dodicesimo - https://t.… -