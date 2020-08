Lourdes, l’era Covid frena il servizio ai più fragili: poca gente alle celebrazioni dell'Assunta (Di sabato 15 agosto 2020) poca gente ha assistito oggi a Lourdes alle celebrazioni dell’Assunzione tra i timori legati alla pandemia di coronavirus. Il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha presieduto per... Leggi su feedpress.me

Poca gente ha assistito oggi a Lourdes alle celebrazioni dell’Assunzione tra i timori legati alla pandemia di coronavirus. Il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha presieduto per ...Se nella nostra penisola sono in atto giornate calde e soleggiate alternate a temporali pomeridiani anche violenti, in altre zone d’Europa ma anche del mondo, sono in atto vere e proprie tempeste di p ...