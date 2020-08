Le fatiche di Kate Middleton per trasformarsi da «plebea» in royal (sotto l’occhio vigile della regina) (Di sabato 15 agosto 2020) Oggi Kate Middleton è molto amata dai sudditi britannici e ogni sua mossa è giudicata perfetta. Ma come ha fatto una timida commoner figlia di una ex hostess e di un ex pilota a trasformarsi nella duchessa che non sbaglia un colpo? Semplice: prima di fare il suo ingresso a Buckingham Palace ha studiato. Per anni. Già nel 2007 la stampa britannica dava per certo che fosse Kate l’eletta, la futura moglie del principe William. Il royal wedding fu celebrato il 29 aprile 2011. Nel frattempo la futura duchessa ha preso «lezioni» dalla migliore maestra: Sua Maestà Elisabetta II. All’inizio, come ha rivelato a Express la corrispondente reale Ashley Pearson, fu la regina in persona a istruire la Middleton affinché si comportasse sempre in maniera impeccabile. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : fatiche Kate Dove andranno in vacanza i Royal Baby più dolci d'Europa? Radio Monte Carlo