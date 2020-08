Inter-Shakhtar Donetsk: fischia il polacco Szymon Marciniak (Di sabato 15 agosto 2020) Szymon Marciniak è l’arbitro designato per la sfida di lunedì sera tra Inter e Shakhtar Donetsk. Gara valida per la semifinale di Europa League. Marciniak sarà coadiuvato da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz , quarto uomo lo scozzese Michael Collum. Foto: PZPL L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League in programma lunedì 17 alle 21 a Dusseldorf. Marciniak sarà assistito dai connazionali Pawel Sokolnicki ...Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Junior Moraes, bomber dello Shakhtar Donetsk che lunedì affronterà l’Inter di Conte in semifinale di Europa League E’ di gran lunga il miglior marcatore d ...