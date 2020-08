Inter, carica D’Ambrosio: “Shakhtar forte, ma noi pronti ad una grande gara. Lukaku? Sfrutteremo la sua forza, la squadra…” (Di sabato 15 agosto 2020) L'Inter scalda i motori in vista della sfida di lunedì sera contro lo Shakhtar.Superato l'ostacolo Bayer Leverkusen, l'Inter è pronto a tornare in campo per affrontare lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League in programma tra poco più di ventiquattro ore all''Esprit Arena'. gara secca che decreterà chi tra le due squadre potrà accedere alla finale della prestigiosa competizione. Un impegno analizzato ai microfoni di "Sky Sport" dal terzino nerazzurro Danilo D'Ambrosio, soffermatosi sui punti di forza delle rispettive compagini."Lo Shakhtar è una squadra forte, con tante individualità. Sono veloci e tecnici, negli ultimi anni hanno sempre fatto bene. Li stiamo studiando bene, speriamo di fare una grande ... Leggi su mediagol

