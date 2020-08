Incendio Torino: fiamme dopo corto circuito, in 5 in ospedale (Di sabato 15 agosto 2020) Un Incendio è divampato a Torino in una palazzina in via delle Querce, nel quartiere Falchera. Dieci persone sono state evacuate, cinque sono state portate all’ospedale Giovanni Bosco. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Secondo i primi accertamenti si è trattato di un corto circuito a una lampada in un appartamento al secondo piano.L'articolo Incendio Torino: fiamme dopo corto circuito, in 5 in ospedale Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

rep_torino : Incendio nella notte, evacuato un palazzo a Torino: in cinque finiscono in ospedale [di CARLOTTA ROCCI] [aggiorname… - Ossmeteobargone : RT @emergenzavvf: Tre squadre #vigilidelfuoco impegnate nella zona Nord di #Torino per l'#incendio di un magazzino di generi alimentari: fi… - clo_roma : Ste m***e! Nun gli é bastato quello che hanno fatto, tra tutte le loro porcate, quella dell’incendio alla… - GiuseppinaGius6 : RT @emergenzavvf: Tre squadre #vigilidelfuoco impegnate nella zona Nord di #Torino per l'#incendio di un magazzino di generi alimentari: fi… - EstadoCrtico3 : RT @emergenzavvf: Tre squadre #vigilidelfuoco impegnate nella zona Nord di #Torino per l'#incendio di un magazzino di generi alimentari: fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Torino Appicca un incendio sotto una tettoia, poi va a sfasciare il bar ma viene fermato TorinoToday Incendio nella notte, evacuato un palazzo a Torino: in cinque finiscono in ospedale

Un palazzo è stato evacuato nella notte per colpa di un incendio, cinque persone sono state trasportate all’ospedale Giovanni Bosco dal 118, altre tre sono state soccorse sul posto. Le fiamme sono div ...

Incidente in autostrada: un ferito grave, traffico in tilt

Incidente tra auto e camion sulla Salerno-Reggio Calabria: un ferito grave Incidente sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria tra un'autovettura ed un autoarticolato: in gravi condizioni l'uomo alla ...

Un palazzo è stato evacuato nella notte per colpa di un incendio, cinque persone sono state trasportate all’ospedale Giovanni Bosco dal 118, altre tre sono state soccorse sul posto. Le fiamme sono div ...Incidente tra auto e camion sulla Salerno-Reggio Calabria: un ferito grave Incidente sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria tra un'autovettura ed un autoarticolato: in gravi condizioni l'uomo alla ...